Кресло прекрасно впишется в любой интерьер, будь то ваша гостиная или рабочий кабинет, и при этом не займет много места.
Эргономичное офисное кресло Expert Fly с подножкой
Эргономичное кресло Expert Star
Эргономичное компьютерное кресло Expert Star Euro
Элегантное и эргономичное офисное кресло превосходно сольется с интерьером любого офисного пространства.
Стол повышенной устойчивости с электрорегулировкой Ergostol Meeting UP
Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Aivengo-L
Стол с электрорегулировкой Ergostol Optima
Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Detroit
Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Aivengo-M