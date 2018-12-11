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Москва
ул. 3-я Хорошёвская 18к2
БЦ «Капитал Лофт»
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  • Наш адрес
  • Москва
    ул. 3-я Хорошёвская 18к2
    БЦ «Капитал Лофт»
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    Кресла

    Хит продаж
    Компактное кресло реклайнер Relax Rio
    Компактное кресло реклайнер Relax Rio
    Компактное кресло реклайнер Relax Rio
    46 000 Р
    В наличии

    Кресло прекрасно впишется в любой интерьер, будь то ваша гостиная или рабочий кабинет, и при этом не займет много места.

    46 000 Р
    В наличии
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    Эргономичное офисное кресло Expert Fly с подножкой
    Эргономичное офисное кресло Expert Fly с подножкой
    Эргономичное офисное кресло Expert Fly с подножкой
    59 000 Р
    В наличии

    Эргономичное офисное кресло Expert Fly с подножкой

    59 000 Р
    В наличии
    Количество
    Кол-во
     
    Эргономичное кресло Expert Star
    Эргономичное кресло Expert Star
    Эргономичное кресло Expert Star
    50 500 Р
    В наличии

    Эргономичное кресло Expert Star

    50 500 Р
    В наличии
    Количество
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    Эргономичное компьютерное кресло Expert Star Euro
    Эргономичное компьютерное кресло Expert Star Euro
    Эргономичное компьютерное кресло Expert Star Euro
    25 300 Р
    В наличии

    Эргономичное компьютерное кресло Expert Star Euro

    25 300 Р
    В наличии
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    Японское эргономичное кресло Okamura Contessa 2
    Японское эргономичное кресло Okamura Contessa 2
    Японское эргономичное кресло Okamura Contessa 2
    110 000 Р
    В наличии

    Элегантное и эргономичное офисное кресло превосходно сольется с интерьером любого офисного пространства.

    110 000 Р
    В наличии
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    671
    COLOR-SLIDER

    Столы

    Стол повышенной устойчивости с электрорегулировкой Ergostol Meeting UP
    Стол повышенной устойчивости с электрорегулировкой Ergostol Meeting UP
    Стол повышенной устойчивости с электрорегулировкой Ergostol Meeting UP
    119 500 Р
    В наличии

    Стол повышенной устойчивости с электрорегулировкой Ergostol Meeting UP

    119 500 Р
    В наличии
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    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Aivengo-L
    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Aivengo-L
    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Aivengo-L
    36 500 Р
    В наличии

    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Aivengo-L

    36 500 Р
    В наличии
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    Стол с электрорегулировкой Ergostol Optima
    Стол с электрорегулировкой Ergostol Optima
    Стол с электрорегулировкой Ergostol Optima
    38 500 Р
    В наличии

    Стол с электрорегулировкой Ergostol Optima

    38 500 Р
    В наличии
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    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Detroit
    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Detroit
    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Detroit
    29 900 Р
    В наличии

    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Detroit

    29 900 Р
    В наличии
    Количество
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    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Aivengo-M
    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Aivengo-M
    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Aivengo-M
    33 600 Р
    В наличии

    Детский письменный стол с регулировкой высоты Mealux Aivengo-M

    33 600 Р
    В наличии
    Количество
    Кол-во
     
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    154
    LAST-REVIEWS

    Последние отзывы

    Эргономичное офисное кресло Expert Spring с подножкой
    Эргономичное офисное кресло Expert Spring с подножкой
    56 600 Р
    Александр
    Болтаются колесики
    Кресло приехало с браком. Колеса свободно болтаются в посадочных местах. Из-за этого алюминиевая звезда звенит как кастрюля во время движения кресла.
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    Эргономичное офисное кресло Schairs Menches
    Эргономичное офисное кресло Schairs Menches
    32 400 Р
    Алексей
    Schairs Menches
    Отличное кресло! Больная спина отдыхает при работе на нем!)
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    Компактное кресло реклайнер Relax Rio
    Компактное кресло реклайнер Relax Rio
    46 000 Р
    Андрей
    Замечательно!
    Замечательное кресло, жена очень довольна! Очень удобное!
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